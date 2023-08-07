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النيجر تغلق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 12:40 صباحا
النيجر تغلق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل»
عسكريون يعلنون الإطاحة برئيس النيجر (يمين)، ورئيس النيجر. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
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أعلنت النيجر، الأحد، إغلاق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة»، وفق ما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في نيامي.

وجاء في بيان للعسكريين أنه «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم الأحد (...) وحتى إشعار آخر». وشدد العسكريون على أن «أي محاولة لخرق المجال الجوي» ستواجه برد قوي وفوري، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي 30 من يوليو المنقضي وبعد 4 أيام من الانقلاب، أمهلت دول «إيكواس» قادة الانقلاب 7 أيام، أي حتى مساء اليوم الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام «القوة». وقال مفوض «إيكواس» عبد الفتاح موسى إن قادة أركان جيوش المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، تشمل كيفيةَ وتوقيتَ نشر هذه القوات.

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