زيلينسكي: القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا «تهيمن»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بأن قواته تواجه قتالاً صعبًا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، إلا أن كييف تهيمن على رغم ذلك.

وقال زيلينسكي إن «المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية»، مؤكدًا أن القتال «صعب في كل مكان. لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلنت أوكرانيا قصف روسيا بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا (جنوب)، في إطار استهدافها منشآت تستخدم في تصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق تاريخي يسمح بمغادرة الشحنات عبر البحر الأسود.