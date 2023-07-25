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أوامر إخلاء في الفلبين قبل وصول إعصار دوكسوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 01:48 مساء
أوامر إخلاء في الفلبين قبل وصول إعصار دوكسوري
فيضانات في مدينة أوزاميز في جنوب الفلبين، 25 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين، أن إعصارًا قويًا يتّجه الثلاثاء نحو شمال الأرخبيل، ما أدّى إلى إصدار أوامر إخلاء لحماية السكان الذين يعيشون على السواحل.

وأوضحت الوكالة أن الإعصار الذي أطلق عليه اسم دوكسوري وترافقه رياح سرعتها 185 كلم/ساعة يتّجه نحو الطرف الشمالي من جزيرة لوزون الرئيسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة في الثالثة بعد الظهر إلى أنه من المتوقّع أن يصل إلى اليابسة أو يمرّ بالقرب من جزر بابويان أو شمال شرق مقاطعة كاجايان الشمالية بحلول بعد ظهر الأربعاء.

ومن المتوقّع أن يكتسح الإعصار بعدها تايوان وجنوب شرق الصين.

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ويقطن نحو 20 ألف شخص في ثلاث جزر مسكونة من بين جزر بابويان الخمس.

وأشار مسؤول محلي لإدارة الكوارث، شارل كاستيليخو، إلى أنّ سكان الساحل تلقوا أمرا بمغادرة منازلهم كما طُلب من الصيادين إخراج قواربهم من الماء.

وقال لوكالة «فرانس برس»، «أرسلنا الشرطة لإقناع من يرفضون الإخلاء».

أمطارا غزيرة متوقّع هطولها
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أمواجًا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار قد تضرب السواحل.

بدوره أشار خفر السواحل إلى أنّ قوارب النقل بين الجزر تلقّت أمرًا بالرسو في لوزون والجزر الوسطى، بسبب وصول العاصفة، ما تسبب بتأخير انتقال أكثر من 11 ألف شخص.

وخُزّن طعام في المستودعات للحالات الطارئة. فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية، إن أمطارا غزيرة متوقّع هطولها في المقاطعات الجبلية في الشمال في الأيام المقبلة مع احتمال كبير بحصول فيضانات وانهيارات أرضية.

وتضرب الفلبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي ما يودي بحياة مئات الأشخاص ويؤدي إلى نفوق الماشية وإفقار مناطق بأكملها.

وشوهد مزارعون في مقاطعة إيزابيلا في الشمال المجاورة لمقاطعة كاجايان، وهم يقومون بإيواء مواشيهم.

ويعزو علماء ازدياد شدة هذه العواصف التي تدمّر البنية التحتية الأساسية إلى تغير المناخ.

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