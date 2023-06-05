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الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان «مايون» للمستوى الثاني بسبب «الاضطرابات المتزايدة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 09:51 صباحا
الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان «مايون» للمستوى الثاني بسبب «الاضطرابات المتزايدة»
بركان «مايون». (الإنترنت)
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رفعت الفلبين اليوم الإثنين، مستوى التحذير بشأن بركان «مايون» جنوب مانيلا بسبب «الاضطرابات المتزايدة»، ونصحت المواطنين بالبقاء خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات.

ورفع معهد علم البراكين درجة التحذير من بركان «مايون» إلى المستوى الثاني، على مقياس من خمس مستويات، حيث حذر من أن الاضطرابات الحالية قد تؤدي إلى انفجارات من البخار «أو حتى تسبق ثوران بركاني خطير»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية
وأضاف المعهد أنه لوحظ زيادة في سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية في فوهة البركان منذ أواخر أبريل الماضي. 

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وشهد بركان مايون، وهو موقع سياحي شهير بسبب شكله المخروطي، انفجارات مدفوعة بالبخار في عام 2019، وجرى رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، مما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

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