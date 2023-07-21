رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم الحر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس، إلى «أكبر قدر من الحذر» في مواجهة موجة حرّ شديد تضرب بلده، حيث يُتوقّع تسجيل حرارة تراوح بين 44 و45 درجة مئوية خلال هذه الأيام.

وفي مواجهة موجة الحر الشديد، ستبقى كلّ المواقع الأثرية في اليونان، بينها أكروبوليس أثينا، مغلقة في ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد، وفق وزارة الثقافة.

وقال ميتسوتاكيس «علينا توخّي أكبر قدر من الحذر (...) لأن الأوقات الصعبة لم تمرّ بعد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «نواجه موجة حرّ شديد جديدة (...) واشتداد محتمل للرياح»، التي سبق أن أشعلت عدة حرائق عنيفة حول العاصمة أثينا منذ الاثنين.

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وعلى غرار المواقع الأثرية الأخرى، أغلق أكروبوليس أثينا، وهو الموقع السياحي الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في اليونان، من ظهر الخميس حتى الساعة 17,30 (09,00 حتى 15,30 بتوقيت غرينتش)، وسيسري هذا الإجراء يوميًا حتى الأحد.

أطول موجة حرّ

وانتشر الصليب الأحمر مرة جديدة في أسفل التلّ المؤدي إلى الموقع الأثري لتوزيع عشرات آلاف زجاجات المياه للزوار، فيما سُجلت حرارة تبلغ 38 درجة مئوية ظهر الخميس في أثينا.

وتتوقع اليونان تسجيل حرارة قصوى تبلغ 43 درجة مئوية الخميس، على أن ترتفع الحرارة إلى 44 و45 درجة مئوية يومَي الجمعة والسبت في وسط البلد.

وسُجّلت حرارة قياسية بلغت 48 درجة مئوية في اليونان، في يوليو 1977 في إليفسينا قرب العاصمة.

وقال مدير البحوث في معهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة في مرصد أثينا الوطني كوستاس لاغوفاردوس لوكالة «فرانس برس»، «ما يقلقنا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. ستمتدّ موجة الحرّ إذًا أكثر من 15 يومًا، وهي أطول موجة حرّ مسجّلة على الإطلاق في اليونان».

ويواصل مئات عناصر الإطفاء مكافحة حرائق لا تزال نشطة غرب أثينا، بعدما قضت على آلاف الهكتارات. وتجددت الحرائق بعد ظهر الخميس في منطقة ديرفينوكوريا شمال غرب أثينا حيث أخلت السلطات أربع قرى.

«ظروف جوية قاسية»

وقال وزير الدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس عبر قناة «سكاي» الإذاعية «كافح عناصر الإطفاء 200 حريق في ثلاثة أيام في ظروف جوية قاسية».

وحذّر الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس الخميس من أن «الأيام المقبلة ستكون صعبة جدًا».