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بايدن في زيارة خاطفة إلى لندن عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 09:50 صباحا
بايدن في زيارة خاطفة إلى لندن عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي
الرئيس الأميركي جو بايدن ينزل من مروحية مارين وان في مدرج وينفيلد هاوس في لندن، 9 يوليو 2023, (أ ف ب)
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يجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، زيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الإثنين الملك تشارلز الثالث، ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ويجتمع بايدن الذي وصل إلى لندن مساء الأحد، مع سوناك في داونينغ ستريت، ثم يلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور، في زيارة تهدف إلى أن تكون علامة جديدة على الصداقة القائمة بين البلدين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل هذه الزيارة، أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يرغب في «تعزيز علاقته القوية» مع المملكة المتحدة، بينما يرى داونينغ ستريت أن زيارة الرئيس الأميركي «تشهد على العلاقات القوية» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

والتقى سوناك وبايدن خمس مرات في الأشهر الأخيرة، إلا أن غياب الرئيس الأميركي عن تتويج تشارلز الثالث الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عنه في مايو الماضي، وانتقاداته للطريقة التي تعاملت بها لندن مع وضع أيرلندا الشمالية بعد بريكست، أثارا انتقادات في المملكة المتحدة.

شراكة اقتصادية جديدة
لكن خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن الشهر الماضي، أكد بايدن أن أميركا ليس لديها «حليف أقرب» من المملكة المتحدة.

وكان الزعيمان قد بحثا الوضع في أوكرانيا وأقاما شراكة اقتصادية جديدة دون إبرام اتفاقية تجارة حرة، وناقشا القضايا المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

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وفي المقر الملكي بقلعة وندسور، غرب لندن، سيحتسي الرئيس الأميركي الشاي مع الملك تشارلز الثالث، ومن المقرر أن يتحدثا بشكل أساسي عن البيئة، وفقًا للبيت الأبيض، وهو موضوع يشغل الملك منذ وقت طويل، وسيتبلغان بشكل خاص بنتائج منتدى تمويل المناخ في البلدان النامية، والذي يشارك فيه في وندسور المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري.

وهذا اللقاء سيكون الأول بينهما منذ تتويج الملك، وكان بايدن وزوجته جيل قد حضرا سابقاً جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من القرار الأميركي المثير للجدل بتزويد كييف ذخائر عنقودية، وهي محظورة من معظم أعضاء حلف الأطلسي.

«سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا»
وعلى غرار ردود الفعل المربكة للحلفاء الأوروبيين، ذكر سوناك السبت بأن بلاده وقعت على اتفاقية أوسلو 2008 التي تحظر إنتاج واستخدام هذه الأسلحة و«لا تشجّع» على استخدامها، مضيفا «سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا»، لكنه أكد أن لندن هي ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي.

لذلك يتعين على بايدن وسوناك مناقشة الصراع عشية قمة الناتو المهمة في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، حيث تأمل أوكرانيا في تلقي وعود جديدة بتسليم الأسلحة وإحراز تقدم ملموس في عملية انضمامها للحلف، لكن الرئيس الديموقراطي قلل من آمال كييف في هذه القضية.

وقال لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية «لا أعتقد أنها مستعدة لتكون جزءًا من الناتو».

وبعد قمة لندن وحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء، يتوجه بايدن إلى فنلندا للاجتماع مع قادة دول الشمال.

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