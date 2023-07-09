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الرئاسة التركية: إردوغان سيلتقي بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:05 مساء
الرئاسة التركية: إردوغان سيلتقي بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي
لقاء سابق يجمع بايدن وإردوغان. (الإنترنت)
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أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي ستستضيفها ليتوانيا الأسبوع المقبل.

وأشارت الرئاسة إلى أن المحادثات ستتمحور حول «وضعية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وعضوية السويد وتسليم مقاتلات إف-16» التي تأمل تركيا الحصول عليها من الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس بليتوانيا. وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية من قاعدة عسكرية في ديلاوير. ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.

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ومن المنتظر أن تحصل كييف خلال قمة الحلف المقررة في فيلنيوس في 11 و12 يوليو الجاري، على «ضمانات أمنية» من الغربيين، دون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.

«عبور العديد من المراحل»
وأكدت واشنطن أن أوكرانيا لا يزال أمامها «عبور العديد من المراحل» ولن تتمتع بـ«تدابير خاصة» لتسهيل انضمامها. واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، من جانبه، أن الانضمام لن يكون ممكنًا إلا بعد انتهاء الحرب.

قبل قمة «ناتو»، من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن ليتوانيا الإثنين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان وقادة آخرين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في تلقي «إشارة واضحة» حول إمكان انضمام بلاده إلى الحلف.

وفي ظل عدم تسريع انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، حصلت كييف الجمعة على وعد من الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية، وهو سلاح مثير للجدل، لكن زيلينسكي اعتبر أنه «برنامج مساعدة أساسي». 

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