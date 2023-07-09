روسيا تدعو حلف الناتو لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمة فيلنيوس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناقشة وضع محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا في قمتهم المزمعة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مخزونات الذخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود، بحسب وكالة «رويترز».

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اتهمت زاخاروفا أوكرانيا «بإلحاق ضرر ممنهج» بمحطة زابوروجيا النووية وقالت «ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر» في إشارة لمحطة زابوروجيا.

دول حلف الناتو ستتأثر بشكل مباشر

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة «على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في المنطقة المتأثرة بشكل مباشر» إذا وقعت كارثة بالمحطة.

وتقع فيلنيوس على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية وهي أكبر محطة في أوروبا.