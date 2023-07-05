أوكرانيا تدعو إلى «إجراءات فورية» في مواجهة الأخطار في محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أوكرانيا، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات فورية» في مواجهة الأخطار المحدقة بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالتحضير لعمل «استفزازي» فيها.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على «تويتر» إن «روسيا نشرت عسكريين وأقامت تحصينات على ثلاثة مفاعلات على الأقل وزرعت متفجرات في المحطة... حان الوقت لكي يتخذ العالم إجراءات فورية»، بحسب «فرانس برس».

حذر الكرملين، الأربعاء، من «عمل تخريبي» أوكراني محتمل تكون تداعياته «كارثية» في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية».

روسيا تخطط لـ«استفزازات خطيرة» في محطة زابوريجيا

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تخطط لـ«استفزازات خطيرة» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا النووية

روسيا ترد على اتهامها بالتحضير لـ«هجوم إرهابي» على محطة زابوريجيا

وجاء في بيان لزيلينسكي: «نبهت إيمانويل ماكرون إلى أن قوات الاحتلال تعد لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا». وأضاف: «اتفقنا على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16

وخلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، حذر زيلينسكي من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية التقنية» لإحداث انفجار في المنشأة، مشيرا إلى أن «الاستخبارات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة».

ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وسأل في إشارة إلى الدول الغربية «هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟»، وأضاف «ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم»، وفقا لوكالة «رويترز».