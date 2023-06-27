هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الكرملين أن يكون تمرد مجموعة «فاغنر» أضعف فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عامًا.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نحن لا نؤيد هذه التحليلات»، معتبرًا إياها «نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة»، وأضاف: «هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الكرملين يعلن الاتفاق مع «فاغنر» لتجنب «حمام دم»

والسبت الماضي، أعلن الكرملين موافقته على إبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر»؛ واضعًا حدًا لواحدة من أخطر الأزمات التي واجهت روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف: «الهدف الأسمى هو تجنب حمّام دم وصدام داخلي، واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مضيفًا أن جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رمت لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

قائد «فاغنر» سيغادر إلى بيلاروسيا

وأوضح بيسكوف أن قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية يفغيني بريغوجين سيغادر إلى بيلاروسيا، والدعوى الجنائية المرفوعة ضده سيجري إسقاطها. وقال: «سيجري إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا»، مضيفًا أن مقاتلي «فاغنر» الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن تُجرى مقاضاتهم.

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن «التمرد الفاشل» الذي نفذته مجموعة «فاغنر» لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال: «من غير الوارد أن يؤثر تمرد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف»، مضيفًا: «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريونا في صد هجوم أوكرانيا المضاد».

كيف بدأ تمرد «فاغنر»؟

توالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا بدءًا من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا، وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكدًا أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «دون إطلاق رصاصة واحدة»، وذلك بعدما اتهم روسيا بقصف قواته في أوكرانيا.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه إلى الأمة، السبت، بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا، لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

وساطة رئيس بيلاروسيا.. وتراجع «فاغنر»

دخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الأزمة، حيث أعلن أن رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا، وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على «تلغرام»: «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر، واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، حسب «فرانس برس».

إثر ذلك، أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة، بصورة مفاجئة، أن قواته «تعود أدراجها» إلى قواعدها، حقنًا للدماء. ونقلت الوكالة الفرنسية عن بريغوجين قوله في تسجيل صوتي بثه مكتبه: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك، فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقًا للخطة».