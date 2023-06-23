بنس يزايد على ترامب في مسألة منع الإجهاض

القاهرة - بوابة الوسط

دعاا مايك بنس، اليوم الجمعة، كل مرشح جمهوري للرئاسة إلى تأييد منع الإجهاض في الولايات المتحدة عند الأسبوع الخامس عشر أو قبل ذلك، متحديا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية يتهم بالتنصل منها.

بعد عام على قرار المحكمة العليا إلغاء حكم صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم «رو ضد وايد» ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد، تحدى «المحافظ» بنس منافسيه بهذا الشأن، وفق وكالة فرانس برس.

قال نائب ترامب السابق في مؤتمر جمع ثلاثة آلاف من الإنجيليين المحافظين في واشنطن «الحقيقة هي أن قانون الإجهاض في الولايات المتحدة اليوم أكثر اتساقا مع الصين وكوريا الشمالية منه مع الدول الغربية في أوروبا». وأضاف «أرغب بالقول من كل قلبي أنه يتوجب على كل مرشح جمهوري للرئاسة دعم منع الإجهاض قبل 15 أسبوعا كحد أدنى للمعيار الوطني».

لم يذكر بنس ترامب بالإسم، لكن خطابه يشكل تحديا لترامب الذي يرى أن تأييد اليمين المسيحي المحافظ كان أساسيًا لفوزه في انتخابات 2016 وسيكون كذلك لعودته إلى البيت الأبيض. وأثار الرئيس السابق حماس المحافظين بعد تعيينه ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال ولايته الرئاسية صوتوا لصالح إلغاء «رو ضد وايد».

لكن، يأخذ الناشطون المعارضون للإجهاض على ترامب رفضه تقديم الدعم العلني لمنع الإجهاض، وإن نسبوا إليه الفضل في قرار المحكمة. وحذر ترامب أيضا من المبالغة في التطرف إلى اليمين وألقى باللوم على معارضي الإجهاض وحملهم مسؤولية الأداء الجمهوري الضعيف في الانتخابات النصفية العام الماضي.



بنس: «قضية عصرنا»

وتطرق بنس مباشرة إلى انتقادات ترامب قائلا «الآن سيقول بعض من ستستمعون إليهم من على هذه المنصة إن المحكمة العليا أعادت قضية الإجهاض فقط إلى الولايات، وأنه لا يجب القيام بأي شيء على المستوى الفيدرالي». وأضاف «سيقول آخرون إن مواصلة القتال من أجل الحياة قد ينتج عنه تشريعات قاسية جدا على مستوى الولايات. بل إن البعض ذهب لتحميل إلغاء (رو ضد وايد) مسؤولية خسارة الانتخابات في 2022». وتابع «لكن دعوني أقول من قلبي إن قضية الحياة هي نداء عصرنا وعلينا ألا نستريح أو نلين حتى نعيد قدسية الحياة لتكون في صلب القانون الأميركي في كل ولاية في هذا البلد».

ينظم ائتلاف الإيمان والحرية ومقره في جورجيا ويضم أكثر من مليوني عضو، هذا المؤتمر الذي يجمع كل المرشحين الجمهوريين للرئاسة على المنصة نفسها للمرة الأولى. يتقدم ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأكثر من 30 نقطة في استطلاعات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ومن المقرر أن يلقي الخطاب الرئيسي في حفل الختام السبت.

أما ديسانتيس فسيتحدث، الجمعة، عن إقرار ولايته حظر الإجهاض ابتداء من ستة أسابيع من الحمل، وهو إجراء وصفه ترامب بأنه «قاس جدا». أما السناتور عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت وعمدة ميامي فرانسيس سواريز، فطالبا الجمهور بأن «يشكروا الرب» على قرار المحكمة العليا، بينما تعهد حاكم اركنسو السابق آسا هاتشينسون بفرض حظر الإجهاض على المستوى الفدرالي.

وقوبل حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وهو منتقد صريح لترامب باستقبال فاتر من الجمهور المؤيد لترامب على الرغم من وصفه لنفسه بأنه «جمهوري مؤيد للحياة»، وتعرض حتى لصرخات الاستهجان عندما قال إن ترامب «خذلنا». يأتي هذا المؤتمر قبل شهرين من أول مناظرة جمهورية مقررة في 23 من أغسطس في ميلووكي، ألمح ترامب إلى أنه قد لا يشارك فيها.