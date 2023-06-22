الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

القاهرة - بوابة الوسط

رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فُقدت على مقربة من حطام «تايتانيك»، اليوم الخميس، بأن الركاب الذين كانوا على متنها «لقوا حتفهم بكل أسف».

وقالت «أوشنغيت» في بيان: «قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية.. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»

خفر السواحل الأميركي: حدوث «انفجار داخلي كارثي» للغواصة

في حين أعلن خفر السواحل الأميركي، خلال مؤتمر صحفي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي جرى العثور عليها قرب حطام «تايتانيك» تشير إلى وقوع انفجار داخلي كارثي.

وقال الأميرال جون موغير بُعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن «موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة».