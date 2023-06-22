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أوكرانيا تفتح خط مواجهة مع روسيا على تخوم القرم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 08:05 مساء
أوكرانيا تفتح خط مواجهة مع روسيا على تخوم القرم
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحادث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف في 19 يونيو 2023 (أ ف ب)
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في محاولة على ما يبدو لتشتيت تركيز القوات الروسية عن جبهات أخرى، تحاول القوات الأوكرانية فتح جبهة مواجهة مع روسيا على تخوم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

واليوم الخميس قصفت أوكرانيا جسرًا يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيًا، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو أن هجوم كييف المضاد يراوح مكانه.

من جهة ثانية، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، روسيا بالتحضير لهجوم «إرهابي» لإحداث تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا النووية التي احتلتها قوات موسكو واستُهدفت مرات عدة، فيما قال الكرملين إن ذلك «كذبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الضربة التي أبلغت عنها السلطات الروسية فيما تنفذ القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو على الكثير من الجبهات، خصوصًا في الجنوب.

شبه جزيرة القرم.. قاعدة خلفية لوجستية
وتشكّل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014 قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا، خصوصا لإرسال تعزيزات وصيانة معدات. وتعد الجسور القليلة التي تربط شبه الجزيرة بجنوب أوكرانيا المحتل ضرورية لتنفيذ هذه العمليات.

وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف «خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا»، مضيفًا أن الضربة لم تسفر عن ضحايا. يقع هذا الجسر على الطريق المباشر بين شبه جزيرة القرم وميليتوبول، إحدى أكبر المدن التي استولى عليها الروس في جنوب أوكرانيا كجزء من هجومهم.

وفي حين تحدث أكسيونوف عن تضرر جسر واحد، أشار مسؤول روسي في خيرسون إلى تضرر الكثير من المنشآت من دون تقديم تفاصيل. وأوضح فلاديمير سالدو الذي عينته موسكو على رأس المناطق المحتلة في خيرسون، أن قوات كييف «قصفت منشآت مدنية: جسور عند الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم قرب تشونغار». ونشر صورًا تظهر الجسر نفسه وفيه حفرة وأكد أنه وفقا «للتقديرات الأولية» استخدمت قوات كييف صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية «تسعى لترهيب سكان خيرسون، لنشر الذعر بين السكان»، مؤكدًا أنه سيجري إصلاح الجسر خلال أيام قليلة.

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تأثير نفسي
تستهدف شبه جزيرة القرم بشكل منتظم بهجمات أوكرانية خصوصًا بطائرات بدون طيار. ففي أكتوبر 2022، أدى انفجار قوي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجسر الوحيد الذي يربط مباشرة شبه جزيرة القرم بروسيا.

اعتبر عضو الإدارة الأوكرانية في خيرسون يوري سوبوليفسكي أن الأضرار التي لحقت بجسر تشونغار كانت «جسيمة»، لأنها «ضربة موجهة للبنى التحتية العسكرية الروسية» وسيكون لها أيضًا «تأثير نفسي». في غضون ذلك، تواصل روسيا التأكيد أن الهجوم المضاد الأوكراني يفشل.

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية «بعد شنه أعمالا عدائية نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية وتكبده خسائر كبيرة، قلص العدو نشاطه وهو يعيد تجميع صفوفه حاليا».

لكن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين اتهم، الخميس، هيئة الأركان العامة الروسية بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد وأشار إلى تقدم كييف ميدانيا.

واعتبر بوتين الخميس أن «الإمكانات الهجومية للعدو لم تُستنفد»، مشيرًا إلى «الاحتياطي الاستراتيجي» الذي لم تستخدمه كييف بعد. وطلب من الجيش الروسي «أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار».

من جهتها، تقول أوكرانيا إنها تتقدم ببطء لكن بثبات، بينما تؤكد أنها استولت على ثماني مناطق محلية منذ مطلع يونيو. وحذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، الخميس، من أن الهجوم المضاد «سيستغرق وقتا»، لأن كييف تسعى إلى القيام بأعمال «ذكية». ومع ذلك قال إنه «متفائل».

يقدر المحللون أن كييف تختبر الدفاعات الروسية قبل أن تدفع الجزء الأكبر من قواتها إلى المعركة.

أوكرانيا تستعيد بلدة مدمرة بالكامل
في ستوروجيف، البلدة التي استعادتها قوات كييف مؤخرًا في الشرق، كانت الأضرار واضحة في كل مكان: لا أثر لوجود مدنيين ومنازل مهدمة الأسقف وجدران تحمل آثار الرصاص.

يعرض الجنود الأوكرانيون بفخر ما استولوا عليه من سترات واقية من الرصاص أو خوذ على أصوات تبادل القصف المدفعي بين الجانبين. يقول فالنتان الذي شارك في القتال لاستعادة ستوروجيف «نحن في ديارنا»، معرباً عن أمله في أن يؤدي الهجوم المضاد إلى صد الروس وأن يشتري «المثلجات في الساحة الحمراء» في موسكو بالعملة الأوكرانية.

وسط الهجوم المضاد دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس قادة دول الناتو الذين سيجتمعون في منتصف يوليو في ليتوانيا، إلى التركيز على تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهو «الأولوية المطلقة».

من جهة ثانية، سيلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الجمعة، في كالينينغراد رئيس الوكالة الذرية الروسية أليكسي ليخاتشيف لمناقشة سلامة محطة زابوريجيا التي زارها الأسبوع الماضي.

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