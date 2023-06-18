إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 11 شخصاً مصرعهم فيما أُعلن 20 آخرون في عداد المفقودين، بسبب إعصار ضرب، الخميس والجمعة، أقصى جنوب البرازيل، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.

وأوضحت حكومة ولاية ريو جراندي، الجنوبية الحدودية مع أورجواي والأرجنتين في بيان، أن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مصرع 11 شخصا جراء الإعصار، وفق وكالة «فرانس برس».

20 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين

وأضاف البيان أن «18 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس»، الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة.

- الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين

وفي إجراء احترازي، أجلت السلطات 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، وتضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكناً.