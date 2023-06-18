  • Alwasat News
Atwasat

إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 10:31 صباحا
إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً
إعصار يضرب البرازيل. (الإنترنت)
alwasat radio

لقي 11 شخصاً مصرعهم فيما أُعلن 20 آخرون في عداد المفقودين، بسبب إعصار ضرب، الخميس والجمعة، أقصى جنوب البرازيل، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.

وأوضحت حكومة ولاية ريو جراندي، الجنوبية الحدودية مع أورجواي والأرجنتين في بيان، أن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مصرع 11 شخصا جراء الإعصار، وفق وكالة «فرانس برس».

20 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين
وأضاف البيان أن «18 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس»، الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة.

- الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين

وفي إجراء احترازي، أجلت السلطات 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، وتضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكناً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة

بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس

توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ 2016
«فرانس برس»: إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ...
29 قتيلا جراء الفيضانات في مناطق سيطرة روسيا بأوكرانيا
29 قتيلا جراء الفيضانات في مناطق سيطرة روسيا بأوكرانيا
أوكرانيا: 16 قتيلا و31 مفقودا ضحايا تدمير سد كاخوفكا
أوكرانيا: 16 قتيلا و31 مفقودا ضحايا تدمير سد كاخوفكا
بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018
بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ميتسوتاكيس
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ......
استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم العسكري
استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم ......
إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً
إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً...
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد...
بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018
بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ ......
المزيد