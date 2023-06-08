بايدن واثق من موافقة الجمهوريين على دعم أوكرانيا ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه سيحصل على «التمويل اللازم» لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا «طالما تطلب الأمر»، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال بايدن ردًا على صحفي سأله ما إذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، «أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلنت الناطقة باسم رئاسة البيت الأبيض كارين جان-بيار أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل، الإثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، لإجراء محادثات في البيت الأبيض، قبل شهر من موعد قمة للتكتل الدفاعي ستبحث خصوصًا ملف أوكرانيا.