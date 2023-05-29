كوريا الشمالية تبلغ اليابان بأنها ستطلق قمرا صناعيا في الأسابيع المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليابان، الإثنين، أنها تأخذ استعداداتها بعدما تبلغت من كوريا الشمالية عزمها على إطلاق «قمر صناعي» في الأسابيع المقبلة تعتقد طوكيو أنه صاروخ بالستي.

وقال ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين لوكالة «فرانس برس» إن بيونغ يانغ أخطرتهم بأنها ستطلق صاروخا بين 31 أمايو و11 يونيو وتوقعت أن يسقط في المياه قرب البحر الأصفر وبحر شرق الصين وشرق جزيرة لوزون في الفلبين.

واختبرت كوريا الشمالية صواريخ بالستية في العامين 2012 و2016، قالت إنها عمليات إطلاق أقمار صناعية، وحلقت فوق مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان.

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وكان تطوير قمر صناعي للاستطلاع جزءا من خطط بيونغ يانغ الدفاعية الرئيسية التي أعلنها العام الماضي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأمر بعملية الإطلاق منتصف أبريل.

لكن محللين أشاروا إلى التداخل الكبير بين تقنيات إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء وتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.

«مشكلة خطيرة تهدد سلامة الناس»

وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات تتعلق بـ«الإخطار الذي أرسلته كوريا الشمالية حول اعتزامها إطلاق صاروخ بالستي تصفه بأنه قمر صناعي»، وفق ما أفاد مكتبه في تغريدة.

وأضافت التغريدة أن «كيشيدا طلب من المسؤولين جمع المعلومات والبقاء متيقظين والتنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية».

وقال كيشيدا «حتى لو يوصف على أنه قمر صناعي، فإن الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومشكلة خطيرة تهدد سلامة الناس».

وأصدرت وزارة الدفاع اليابانية أمرا للقوات الجوية بتدمير أي صاروخ بالستي يتم التأكد بأنه سيسقط في مياه اليابان.

وقالت الوزارة إنها ستسمح لقواتها باستخدام صواريخ «إس إم 3» وصواريخ «باتريوت باك-3» لإسقاط مقذوفات على علو متوسط.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم تؤكد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ما إذا كانت قد أُبلغت بعملية إطلاق مقبلة، لكن وزارة الخارجية أصدرت بعد ذلك بيانا شديد اللهجة.

وقالت «إن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا مزعوما يشكل انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر كل عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا صواريخ بالستية، وهو عمل غير قانوني واضح لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة».

وقال المحلل تشونغ سونغ-تشانغ من مركز دراسات كوريا الشمالية في معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس إن هذه الاستراتيجية التي استخدمتها بيونغ يانغ لإبلاغ اليابان وليس كوريا الجنوبية، قد تكون مرتبطة بالتدريبات المشتركة الرئيسية بين سول وواشنطن التي بدأت الخميس على مسافة 25 كيلومترا فقط جنوب الحدود بين الكوريتين.

موقف غير عادي

إضافة إلى ذلك، لفت إلى أن سول «وصفت كوريا الشمالية بأنها عدو في وثيقة دفاعية في فبراير، كوريا الشمالية لا تحب اليابان، لكن الآن لديها أسباب إضافية لتكره سول».

ومنذ أسابيع، تعمل سول وطوكيو على إصلاح علاقاتهما المتوترة والتركيز على تعزيز تعاونهما في مواجهة التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول إمكان إجراء مفاوضات مع كيم جونغ أون، أكد كيشيدا الاثنين لصحافيين أن طوكيو منفتحة على أي محادثات، مضيفا أنه مهتم «بإحراز تقدم ملموس».

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن نائب وزير الخارجية باك سانغ غيل قوله إنه إذا تخلصت اليابان «من قيود الماضي، وسعت للخروج منه لتحسين العلاقات، فليس هناك من سبب يمنع لقاء بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية واليابان».

وأضاف أن اليابان «تطالب بتسوية بشأن قضية عمليات الخطف التي لقيت تسوية» بحسب بيونغ يانغ.

وتشتبه اليابان في أن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات لتدريب جواسيسهم على اللغة والثقافة اليابانيتين.