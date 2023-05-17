كيم جونغ أون يتفقد أول قمر صناعي تجسسي كوري شمالي

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول قمر صناعي للتجسس العسكري في بلاده وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق «خطة عمله المستقبلية»، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع، الثلاثاء، مع اللجنة غير الدائمة المكلفة الإعداد لإطلاق القمر صناعي قبل أن يتفقده.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أعلن في منتصف أبريل أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه، وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على تأكيد بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب «آي سي بي إم» في خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج للتسلح الكوري الشمالي.

ويرى محللون أن هناك ارتباطا تقنيا كبيرا بين تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق الفضائي.

- سول تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا من نوع جديد.. وواشنطن تدين

- واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كيم «وبعد أن اطلع على عمل اللجنة بالتفصيل، تفقد الثلاثاء قمر الاستطلاع العسكري رقم (1) الجاهز للتحميل بعد تحقق نهائي لتجميعه العام ولمراقبة للبيئة الفضائية».

واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد ما يعتبره «مناورات مواجهة» ضد كوريا الشمالية، مؤكدا أن بلاده ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. وأضافت الوكالة أنه «أقر بعد ذلك خطة العمل المستقبلية للجنة التحضيرية».

نوعية صور سيئة

وكان تطوير قمر صناعي للاستطلاع العسكري أحد المشاريع الدفاعية الرئيسية التي قدمها كيم جونغ أون في 2021. وفي ديسمبر الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها أجرت «اختبارا نهائيا مهما» لتطوير قمر صناعي للتجسس.

وشكك خبراء على الفور في هذه الأنباء، مؤكدين أن نوعية الصور التي يفترض أنها ملتقطة من قمر صناعي سيئة.

ولم تذكر بيونغ يانغ موعدا لإطلاق القمر، لكن كيم طالب في أبريل «بإطلاقه في الموعد المحدد».

ويرى محللون أنه من الصعب على بيونغ يانغ القيام بعمليات استطلاعية عبر أقمار صناعية بتقنيتها الخاصة ودون دعم تقني من روسيا أو الصين.

مع ذلك، قال يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، لوكالة «فرانس برس» في أبريل إن «أقمار كوريا الشمالية الاستطلاعية هي عامل مهم في حال ضربة استباقية، وتشكل لهذا السبب تهديدا كبيرا للجنوب».