بوتين يهنئ إردوغان ويعتبر إعادة انتخابه «دليلا واضحا» على دعم الأتراك له

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الزعيم التركي رجب طيب إردوغان بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين «فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسًا للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة»، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، الأحد، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول، وسط حشد من أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة»، بحسب «فرانس برس».

تصدر نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وتصدر الرئيس التركي المنتهية ولايته، مساء الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 99.63% من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصد إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا على 52.07% من الأصوات مقابل 47.93% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، وفق هذه النتائج غير النهائية، بحسب «فرانس برس».

إردوغان يشكر المواطنين الأتراك

ووجه إردوغان الشكر للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات، وتمكينه من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال إردوغان خلال الاحتفال مع أنصاره بتصدره نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن «فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية،» وأن «شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية» قائلًا: «بدأنا المسيرة وسنستمر بها وسنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها».

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وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفوزه بالرئاسة، قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات التركية. وقال الأمير تميم في تغريدة «أخي العزيز رجب طيب إردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة».

كما هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إردوغان، بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسًا للجمهورية التركية.

وأضاف تبون في رسالة التهنئة إن «انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليًا وجهويًا ودوليًا. فهو كذلك اعتراف لـما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق. وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة».