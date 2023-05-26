  • Alwasat News
Atwasat

قصف روسي جديد على كييف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 08:45 صباحا
قصف روسي جديد على كييف
منزل مدمر بضربة جوية في تسيركوني بمنطقة خاركيف في اوكرانيا، 22 مايو 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

قصفت القوات الروسية مجددا كييف ليل «الخميس- الجمعة»، وفق ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية، مؤكدة اعتراضها كل الصواريخ وتدميرها.

وأعلنت الإدارة في حسابها على «تلغرام»، «هجوما جويا جديدا على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية مايو، وكما في كل مرة خلال الليل»، حسب وكالة «فرانس برس».

رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا
روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس

وأوضحت أن قاذفات روسية استراتيجية من طراز «تو- 95 إم إس» آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ «كروز»، مضيفة «حسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمرتها».

وأفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية عن 55 هجوما جويا روسيا خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربع هجمات صاروخية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)

السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان

«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجن 18 عامًا لقائد مجموعة أميركية متطرفة في قضية اقتحام «الكابيتول»
السجن 18 عامًا لقائد مجموعة أميركية متطرفة في قضية اقتحام ...
رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا
رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في ...
تركيا تطلق مشروع بناء وحدات سكنية في سورية تمهيدًا لإعادة اللاجئين
تركيا تطلق مشروع بناء وحدات سكنية في سورية تمهيدًا لإعادة ...
إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج
إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج
شولتس يعتزم معاودة التواصل مع بوتين «في الوقت المناسب»
شولتس يعتزم معاودة التواصل مع بوتين «في الوقت المناسب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
عشرات القذائف تسقط على منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ساعة
عشرات القذائف تسقط على منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ......
وفاة 3 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية
وفاة 3 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية...
قصف روسي جديد على كييف
قصف روسي جديد على كييف...
شولتس يعتزم معاودة التواصل مع بوتين «في الوقت المناسب»
شولتس يعتزم معاودة التواصل مع بوتين «في الوقت المناسب»...
إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج
إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج...
المزيد