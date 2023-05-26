قصف روسي جديد على كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت القوات الروسية مجددا كييف ليل «الخميس- الجمعة»، وفق ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية، مؤكدة اعتراضها كل الصواريخ وتدميرها.

وأعلنت الإدارة في حسابها على «تلغرام»، «هجوما جويا جديدا على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية مايو، وكما في كل مرة خلال الليل»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت أن قاذفات روسية استراتيجية من طراز «تو- 95 إم إس» آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ «كروز»، مضيفة «حسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمرتها».

وأفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية عن 55 هجوما جويا روسيا خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربع هجمات صاروخية.