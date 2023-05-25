رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، الخميس، أن روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا، مضيفًا أنه من غير المرجح أيضًا أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.

وقال ميلي للصحافيين في البنتاغون: «لن تكسب روسيا عسكريًا هذه الحرب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشنكو ردًا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة «تلغرام» غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن «نقل الأسلحة النووي بدأ».