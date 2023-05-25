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لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 06:11 مساء
لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشنكو ردًا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة «تلغرام» غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن «نقل الأسلحة النووي بدأ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

يدعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام، حيث سمح له بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي بلاده وتدريب قوات حُشدت مؤخرا داخل بيلاروس.

معارضة تندد
في حين، قالت المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى زفيتلانا تيخانوفسكايا إن نقل روسيا أسلحة نووية إلى بلدها يشكل تهديدا لأوروبا وأوكرانيا، وذلك بعد إعلان مينسك أن تلك العملية قد بدأت.

وكتبت بالإنجليزية على تويتر «اليوم، وقع النظام البيلاروسي اتفاقا مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية. ذلك لن يعرض فقط حياة البيلاروسيين للخطر، إنما يشكل أيضا تهديدا جديدا لأوكرانيا وأوروبا برمتها».

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