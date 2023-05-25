روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت روسيا، الخميس، أنها نشرت طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من «انتهاك حدود الدولة» فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز «إس يو-27» و«إس يو-35»، مضيفة أنها حددت «الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأميركي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي سياق آخر، أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشنكو ردًا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة «تلغرام» غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن «نقل الأسلحة النووي بدأ».