روسيا تحتج على توقف حاملة طائرات أميركية في أوسلو

القاهرة - بوابة الوسط

اعترضت سفارة روسيا في النروج، اليوم الثلاثاء، على زيارة حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد»، المقررة خلال الأسبوع الراهن في العاصمة النروجية، منددة «بعرض قوة مضر ومناف للمنطق».

وقال الناطق باسم السفارة تيمور شيكانوف، في رسالة إلكترونية وجهها لوكالة «فرانس برس»، «ما من قضية في الشمال تتطلب حلا عسكريا أو من مسائل تتطلب تدخلا خارجيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

«عروض قوة مضرة ومنافية للمنطق»

وأضاف «طالما أن السلطات في أوسلو تفيد أن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للنروج فإن عروض قوة كهذه تبدو مضرة ومنافية للمنطق».

ويتوقع أن تتوقف حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد»، وهي الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات، وتعمل بالدفع النووي، وهي من أكبر من السفن الحربية المبنية حتى الآن بحسب الجرائد النروجية، في أوسلو خلال الأسبوع الجاري.

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ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترًا، استيعاب 90 طائرة.

وتأتي زيارتها فيما تراجعت كثيرًا العلاقات بين النروج العضو في حلف شمال الأطلسي، وروسيا التي تتشارك معها حدودا في أقصى الشمال القطبي، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.