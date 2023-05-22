منظومة صواريخ إسرائيلية إلى ألمانيا في غضون شهور

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية اليوم الإثنين إن من المتوقع إبرام عقد لتصدير منظومة الدفاع الصاروخي «آرو-3» إلى ألمانيا في غضون شهور قليلة.

وأضاف بوعز ليفي الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية في مؤتمر بجامعة ريتشمان قرب تل أبيب «نحن نتقدم بشكل جيد نحو (إبرام) عقد (آرو-3)... إذا كان بإمكاني التكهن نوعًا ما، أعتقد أن توقيع هذا العقد سيحدث في غضون بضعة أشهر»، وفق وكالة رويترز.

منظومة آرو-3 الإسرائيلية

وزادت ألمانيا من إنفاقها الدفاعي بعد غزو روسيا أوكرانيا. ومنظومة «آرو-3» مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض. وهي الطبقة الأعلى في أنظمة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية المتنوعة التي تتراوح بين القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى إلى«آرو-3» للصواريخ بعيدة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وقال ليفي ردًا على سؤال عما إذا كانت دول أوروبية أخرى قد تشتري المنظومة «يمكن للمرء أن يتوقع أن تصل آرو-3 إلى المزيد من الدول أيضًا».

والمشروع مدعوم من الولايات المتحدة ولذلك ستتطلب عملية البيع موافقة واشنطن. وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية هي المتعاقد الرئيسي في المشروع وتشارك شركة بوينج في إنتاج أنظمة الاعتراض.