سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القومي المتشدد سنان أوغان الإثنين أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد.

وقال أوغان الذي حاز 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى «أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لإردوغان في الجولة الثانية»، بحسب «فرانس برس».

بات أمام المتنافسين على الرئاسة التركية سبعة أيام لإقناع الناخبين، الذين لم يمنحوا أي منهما أصواتا كافية لحسم الدورة الأولى في 14 مايو، مع تقدم للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية.

أوغلو يعد بـ«العودة إلى الربيع»

وبحصوله على 49.52% من الأصوات، يدخل إردوغان (69 عاما)، بتقدم يبلغ 2.5 مليون صوت على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار-أوغلو (اجتماعي-ديموقراطي)، البالغ من العمر 74 عاما وهو موظف رسمي سابق.

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ووعد أوغلو بـ«العودة إلى الربيع» و«ديموقراطية هادئة» والعودة إلى دولة القانون، لكن ذلك لم يقنع أكثر من 44,9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بهذا التحالف الواسع للمعارضة، من اليمين القومي إلى اليسار.

توقعات.. الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية

وبعد التعبئة القوية في 14 مايو، ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم إردوغان في الدورة الأولى، أن الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

وقال الخبير السياسي بيرك إلسن، من جامعة سابانجي في إسطنبول، إن «العديد من الناخبين القوميين غير موافقين على اختيار كيليتشدار أوغلو لتمثيل المعارضة ولم يدعموه».

وسيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2.79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان، وهو من اليمين القومي المتشدد، ويريد قبل كل شيء ترحيل نحو خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.