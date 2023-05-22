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إيران: تعيين أحمديان على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لشمخاني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 04:39 مساء
إيران: تعيين أحمديان على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لشمخاني
علم إيران، (أرشيفية: الإنترنت)
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عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لـ علي شمخاني، الذي تعرّض قبل أشهر لانتقادات بسبب قضية علي أكبري، أحد المقربين منه، والذي اتهمته السلطات الإيرانية بالتجسس لحساب بريطانيا

يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد، في إطار السياسات العامة التي يحدّدها القائد، فضلاً عن تنسيق الأنشطة السياسية، والمخابراتية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي للبلاد، بحسب «مونت كارلو».

من هو علي أكبر أحمديان؟
شغل أحمديان منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري لمدة 16 عاماً اعتباراً من عام 2007، وانتخب أحمديان كعضو جديد في مجمع تشخيص مصلحة النظام في 20 سبتمبر2022 بأمر من علي خامنئي.

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وكان قد بدأ عمله في الحرس الثوري عام 1980 واعتبر خلال الحرب العراقية الإيرانية أحد كبار قادة الحرس، وشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 لغاية 1997 قبل تعيينه قائداً لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.

وبين عامي 2000 و2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية حتى 2023.

الأمين السابق علي شمخاني
علي شمخاني من أصول عربية، من مواليد مدينة الأهواز بإقليم خوزستان، ودرس في كلية الزراعة من جامعة الأهواز وتخرّج فيها، ثم نال شهادة الماجستير في الشؤون العسكرية، وماجستير في الإدارة.

كما تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 2013. وشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005. لعب دوراً بارزاً في التوصل إلى اتفاق المصالحة بين إيران والسعودية، والذي عقد بوساطة صينية مؤخراً.

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