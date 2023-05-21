بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا للحضور في ساحة «القديس بطرس»: «تشجيعًا للاتفاقات الجزئية التي جرى التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح». وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهدًا، حتى تسود لغة الحوار، ويجري رفع المعاناة عن كاهل الناس»، بحسب «رويترز».

وتابع البابا: «أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب. وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب».

تواصل أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم

وتواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم الأحد بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء الإثنين.

يشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

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وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية مساء السبت في بيان مشترك أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الإثنين. وقال البيان إن وقف النار «يمكن تمديده بموافقة الطرفين».

وأوضح أن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على «إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأسايّة». وتابع البيان المشترك أن وقف النار «يدخل حيز التنفيذ الساعة 21.45 بتوقيت الخرطوم (19.45 ت غ) يوم 22 مايو» ويستمر سبعة أيام.

الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب

هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ.

وكان البيان الأميركي - السعودي المشترك أكد أنه «خلافًا لوقف إطلاق النار السابق، جرى التوقيع من قبل الطرفين على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًا» من المملكة السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وخلفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث يشتد القتال أيضا. كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا على ملازمة منازلهم دون ماء أو كهرباء.

وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهورًا منذ عقود.