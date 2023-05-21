  • Alwasat News
Atwasat

بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 06:11 مساء
بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح
بابا الفاتيكان فرنسيس. (الإنترنت)
alwasat radio

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا للحضور في ساحة «القديس بطرس»: «تشجيعًا للاتفاقات الجزئية التي جرى التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح». وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهدًا، حتى تسود لغة الحوار، ويجري رفع المعاناة عن كاهل الناس»، بحسب «رويترز».

وتابع البابا: «أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب. وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب».

تواصل أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم 
وتواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم الأحد بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء الإثنين.

يشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

- الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
- بعد أكثر من شهر على الحرب.. تغييرات على رأس الجيش والدولة في السودان

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية مساء السبت في بيان مشترك أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الإثنين. وقال البيان إن وقف النار «يمكن تمديده بموافقة الطرفين».

وأوضح أن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على «إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأسايّة». وتابع البيان المشترك أن وقف النار «يدخل حيز التنفيذ الساعة 21.45 بتوقيت الخرطوم (19.45 ت غ) يوم 22 مايو» ويستمر سبعة أيام.

الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب
هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ.

وكان البيان الأميركي - السعودي المشترك أكد أنه «خلافًا لوقف إطلاق النار السابق، جرى التوقيع من قبل الطرفين على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًا» من المملكة السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وخلفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث يشتد القتال أيضا. كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا على ملازمة منازلهم دون ماء أو كهرباء.

وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهورًا منذ عقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي

هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: زيلينسكي أكد عدم استخدام مقاتلات «إف-16» في مهاجمة الأراضي الروسية
بايدن: زيلينسكي أكد عدم استخدام مقاتلات «إف-16» في مهاجمة الأراضي...
روسيا: حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع «عرضًا دعائيًا»
روسيا: حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع «عرضًا دعائيًا»
مشاعر متضاربة لدى الأكراد في العراق وسورية بشأن عودة محتملة لإردوغان في تركيا
مشاعر متضاربة لدى الأكراد في العراق وسورية بشأن عودة محتملة ...
مقتل 5 من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة
مقتل 5 من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة
بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح
بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
ماكرون يدعم مشاريع الطاقة في زيارة أولى لرئيس فرنسي إلى منغوليا
ماكرون يدعم مشاريع الطاقة في زيارة أولى لرئيس فرنسي إلى ......
6 قتلى في هجوم مسلح على مدينة سياحية بالإكوادور
6 قتلى في هجوم مسلح على مدينة سياحية بالإكوادور...
الانتخابات التشريعية في اليونان.. المحافظون بزعامة ميتسوتاكيس يتصدرون النتائج
الانتخابات التشريعية في اليونان.. المحافظون بزعامة ......
بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح
بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح...
مقتل 5 من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة
مقتل 5 من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة...
المزيد