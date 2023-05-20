الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

انهالت الضربات الجوية على ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم مساء الجمعة وصباح السبت مع دخول الصراع الذي أدى إلى محاصرة المدنيين بأزمة إنسانية ونزوح أكثر من مليون شخص أسبوعه السادس.

وأدى القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى انهيار القانون والنظام مع تفشي أعمال النهب التي يتبادل الطرفان اللوم بشأنها. وتتناقص مخزونات المواد الغذائية والنقدية والاحتياجات الضرورية سريعًا، وفق «رويترز»

وتحدث شهود عن ضربات جوية في جنوب أم درمان وشمال بحري، وهما مدينتان مقابلتان للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل. وقال شهود إن بعض الضربات وقعت بالقرب من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني في أم درمان. وقال شهود في الخرطوم إن الوضع هادئ نسبيًا رغم سماع طلقات نارية متفرقة.

نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص

وأدّى الصراع الذي اندلع في 15 أبريل إلى نزوح ما يقرب من 1.1 مليون داخليًا أو فرارهم إلى بلدان مجاورة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه أسفر عن سقوط نحو 705 قتلى و5287 جريحًا على الأقل. ولم تكن المحادثات التي جرت برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في جدة مثمرة، وتبادل طرفا الصراع اتهامات انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

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وقالت سناء حسن (33 عامًا) التي تعيش في حي الصالحية بأم درمان لرويترز عبر الهاتف «تعرضنا لقصف عنيف بالمدفعية في الصالحية في جنوب أم درمان فجر اليوم كل البيت كان يهتز، كان شئ مرعب كل أفراد الأسرة كانوا مستلقين تحت السرير، ما يحدث كابوس».

اندلاع القتال في نيالا

وتتمركز قوات الدعم السريع في أحياء سكنية، مما يعرضها لضربات جوية شبه مستمرة من قوات الجيش. واندلع قتال بري مجددًا في الأيام الماضية في مدينتي نيالا وزالنجي في ولاية دارفور.

وتبادل طرفا الصراع الاتهامات في بيانات صادرة يوم الجمعة بشأن اندلاع القتال في نيالا، وهي واحدة من أكبر مدن البلاد ساد الهدوء النسبي فيها لأسابيع بفضل هدنة بوساطة محلية.

وقال ناشط محلي إن اشتباكات متفرقة بالنيران وقعت بالقرب من السوق الرئيسية بالمدينة بالقرب من مقر قيادة الجيش صباح السبت. وقال نشطاء إن ما يقرب من 30 شخصًا لقوا حتفهم في اليومين السابقين من القتال.