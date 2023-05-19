  • Alwasat News
Atwasat

المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:08 صباحا
المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، يتحدث في برنامج تلفزيوني في العاصمة كيتو، 30 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

رفضت المحكمة الدستورية في الإكوادور، الخميس، بالإجماع عددا من الطعون في قرار الرئيس غييرمو لاسو، بحل البرلمان الذي كان قد أطلق إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.

وأعلنت المحكمة في بيان تضمن ستة أحكام، رفض الطعون لعدم مطابقتها للدستور وكذلك طلبات بتعليق موقت لحل البرلمان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المحكمة إنها «ليست مختصة بالبت في التحقق من الأزمة السياسية الخطيرة والاضطرابات الداخلية التي تمر بها الإكوادور، وأسبابها»، مشيرة إلى أنه «ليست هناك أي سلطة قضائية أخرى في البلاد مخولة بذلك».

ويعني هذا القرار أن مرسوم حل البرلمان أصبح الآن، قابلا للتنفيذ ويمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

اتهامات من المعارضة باختلاس أموال
ورد الرئيس اليميني غييرمو لاسو الذي تستهدفه إجراءات إقالة أطلقتها الأغلبية اليسارية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، إجراء دستوريا يسمح له بحل البرلمان عبر تخليه بنفسه عن تفويضه، لكن يمكنه الترشح لإعادة انتخابه على أمل استكمال فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات وتمتد حتى 2025.

وتتهم المعارضة لاسو باختلاس أموال في إطار عقد عام لنقل النفط الخام.

- الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين

هو متهم بأنه كان على علم بأن هذا العقد يلحق ضررا بالإكوادور، ولم يتدخل لوقفه عند توليه منصبه في أيار/مايو 2021.

والإكوادور التي شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي بين 1997 و2005 مع إطاحة ثلاثة رؤساء في انتفاضات شعبية، واجهت أيضًا موجة من العنف استمرت أشهرا بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب مخدرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة ورفع حالة الإنذار من «تسونامي»
إخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة ورفع حالة الإنذار من «تسونامي»
«فرانس برس»: زيلينسكي يحضر قمة مجموعة السبع في اليابان
«فرانس برس»: زيلينسكي يحضر قمة مجموعة السبع في اليابان
إعدام 3 محكومين على خلفية التظاهرات في إيران
إعدام 3 محكومين على خلفية التظاهرات في إيران
سلمان رشدي يظهر علنا في نيويورك لأول مرة منذ تعرضه لاعتداء
سلمان رشدي يظهر علنا في نيويورك لأول مرة منذ تعرضه لاعتداء
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما إلى 145 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما إلى 145 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها ......
المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور
المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور...
رئيس الوزراء الروسي يزور الصين الثلاثاء
رئيس الوزراء الروسي يزور الصين الثلاثاء...
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما إلى 145 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما إلى 145 قتيلا...
سلمان رشدي يظهر علنا في نيويورك لأول مرة منذ تعرضه لاعتداء
سلمان رشدي يظهر علنا في نيويورك لأول مرة منذ تعرضه لاعتداء...
المزيد