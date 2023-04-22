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الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 07:52 مساء
الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين
قوات تابعة لجيش الإكوادور. (الإنترنت)
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انضم الجيش الإكوادري إلى قوات الشرطة خلال الدوريات التي تعمّ إسميرالداس شمالي الدولة اللاتينية، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها الإكوادور.

وتخضع ثلاث مقاطعات في البلاد لحالة الطوارئ، حيث تواجه الإكوادور موجة من أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات. ويواجه رجال الأعمال وأصحاب المتاجر في إسميرالدا الابتزازات، مما يتسبب في معاناة أمام قطاع السياحة، بحسب «فرانس برس».

مواجهات في السجن
والأسبوع الماضي، لقي 12 نزيلاً على الأقل مصرعهم في صدامات بسجن في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام.

وقال المكتب عبر تويتر غداة اندلاع الصدامات: «تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل 12 نزيلاً بسجن ليتورال في غواياكيل».

-  مقتل 12 سجينًا على الأقل في صدامات بسجن في الإكوادور
-  الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في مناطق متضررة من تهريب المخدرات

وعُثر على ستة سجناء مشنوقين في نفس السجن بغوياكيل الواقعة في جنوب غرب الإكوادور وتعاني أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وقُتل ثلاثة من الحراس أثناء وجودهم خارج مجمع السجون في غواياكيل. وأصيب ثلاثة سجناء على الأقل في معارك بالأسلحة النارية في نفس السجن.

 

 

 

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