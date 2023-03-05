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الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 10:39 صباحا
الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، في العاصمة كيتو، 20 أكتوبر 2021, (أ ف ب)
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وصفت حكومة كيتو السبت، تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية، الذي يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس غييرمو لاسو، بأنه محاولة لـ«زعزعة الاستقرار».

وأجرت هذه السلطة التشريعية تحقيقاً حول الرئيس بعد أن كشف موقع إلكتروني، وجود نظام فساد محتمل داخل مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو، بحسب وكالة «فرانس برس».

اعتبرت كتلة المعارضة في البرلمان أن لاسو جرى إبلاغه عن وجود هذا الجهاز، وأنه لم يعمل على توقيفه.

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وقال وزير الشؤون الحكومية هنري كوكالون، في مقطع فيديو إنه «زعزعة استقرار واضحة».

واعتبر الرئيس من جانبه أن التقرير الذي أقر بـ104 أصوات من أصل 137 «يفتقر إلى أساس منطقي وواقعي وقانوني».

وبعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة «إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق»، بحسب رسالة نشرت على تويتر، مضيفًا أن النص المعتمد «يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة».

تقديم طلب رسمي
والتصويت على هذا التقرير لا يعني إطلاق إجراءات عزل، وللقيام بذلك، ينبغي تقديم طلب رسمي يدعمه 46 نائباً، أي ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.

وبعد ذلك يتعين النظر في الطلب من قبل المحكمة الدستورية التي ستقرر بدورها إحالة الطلب أم لا إلى البرلمان لدراسته.

ولاستكمال عملية العزل ينبغي تصويت أغلبية ثلثي (92) أعضاء الجمعية الوطنية.

وفي أول محاولة عزل للرئيس لاسو قام بها المشرعون في يونيو 2022، فشلت المعارضة في جمع الأصوات اللازمة.

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