واشنطن: تضرر منظومة أميركية لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول أميركي الأربعاء أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز «باتريوت» التي تمّ تزويد أوكرانيا بها، تعرّض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن «نظام باتريوت ما زال يعمل»، وأن حجم الضرر الذي تعرّض له جراء سقوط مقذوف غير محدد على مسافة قريبة منه، لا يزال موضع تقييم، بحسب «فرانس برس».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء استهداف نظام كهذا في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز «كينجال».

«تحالف دولي» لتزويد كييف مقاتلات إف-16

وطالب زيلينسكي بصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات هجومية، ومدرّعات... وأحرز تقدّمًا في مجال تسلّمه مقاتلات غربية تطالب بها كييف منذ حوالى 15 شهرًا. وسيمثّل إرسال مقاتلات غربية إلى كييف، بالإضافة إلى طائرات «ميغ» السوفياتية التي سبق أن أرسلتها بولندا وسلوفاكيا قيمة مضافة لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ باريس ستبدأ قريبًا تدريب طيارين أوكرانيين، بينما أعلنت المملكة المتحدة وهولندا مساء الثلاثاء رغبتهما بتشكيل «تحالف دولي» لتزويد كييف مقاتلات اف-16 الأميركية.

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وأقر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء في برلين أن القرار بشأن تسليم مقاتلات كهذه إلى كييف يعود «إلى البيت الأبيض». وقال خلال مؤتمر صحفي «لا نملك اف-16 ولن نسلّم (طائرات) تايفون ولكننا طبعاً قادرون على المساهمة في التدريب والدعم».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء ردًا على سؤال حول الشحنات الغربية الجديدة «يلاحظ أن تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا يزداد وأن مستوى الأسلحة التكتيكية والفنية التي يجري إرسالها يرتفع أيضًا».