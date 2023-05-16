الجيش الروسي يؤكد ضرب أوكرانيا ليلا و«إصابة كل الأهداف»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الجيش الروسي الثلاثاء، أنه استهدف ليلا منشآت عسكرية في أوكرانيا بوابل من الصواريخ، مشيرا إلى أنه «أصاب كل الأهداف»، فيما قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطتها كلها.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، استهدفت الضربات «نقاط انتشار للقوات الأوكرانية» وذخيرة غربية ومخازن أسلحة، كما أكدت تدمير منظومة باتريوت أميركية مضادة للطائرات في كييف واعتراض سبعة صواريخ من طراز «ستورم شادو» البريطانية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إطلاق 18 صاروخا روسيا على أوكرانيا ليلا، من بينها ستة صواريخ من طراز «كينزال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف زالوجني، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لجميع الصواريخ الـ 18، بالإضافة إلى ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «كاميكازي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال إن الصواريخ جرى إطلاقها من طائرات مقاتلة من طراز «ميج -31 كيه»، وسفن حربية روسية في البحر الأسود.