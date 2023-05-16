روسيا تطلق 6 صواريخ أسرع من الصوت على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إطلاق 18 صاروخا روسيا على أوكرانيا ليلا، من بينها ستة صواريخ من طراز «كينزال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف زالوجني، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لجميع الصواريخ الـ 18، بالإضافة إلى ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «كاميكازي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال إن الصواريخ جرى إطلاقها من طائرات مقاتلة من طراز «ميج -31 كيه»، وسفن حربية روسية في البحر الأسود.

لم تقع إصابات

وتركز الهجوم الليلي في كييف، وأدى إلى هز أجزاء من المدينة.

وسقط حطام الصواريخ في الكثير من الأماكن بالعاصمة، من بينها حديقة الحيوان في المدينة، كما تضرر عدد من السيارات واشتعلت النيران في مبنى غير مأهول، بينما أفادت السلطات بعدم وقوع إصابات.

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من ناحية أخرى، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن أيا من الحيوانات في حديقة الحيوان لم تتعرض لأذى، مشيرا إلى أنه يجرى التعامل معها حاليا بواسطة إجراءات «مضادة للإجهاد»، مضيفا أن حديقة الحيوان مفتوحة كالمعتاد أمام الزائرين.