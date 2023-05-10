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حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 04:08 مساء
حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. (الإنترنت)
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أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه أودع قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام الأربعاء، بعد يوم على توقيفه بتهم الفساد.

وقال علي بخاري، أحد محامي خان، عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة «أقرت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم ، أن نحو ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
 وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام، إن «فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفًا للقانون ومشاغبًا من كل أنحاء الولاية»، موضحين أن 130 ضابطًا ومسؤولًا جرحوا في أعمال العنف، التي اندلعت بعد اعتقال خان، الثلاثاء.

عمران خان يمقل أمام المحكمة اليوم
يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

وأوقف خان الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف انحاء البلاد.

وصبّ عدد من المتظاهرين غضبهم على الجيش فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

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واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقًا في إسلام أباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما.

 توقيف عمران خان في قضية قدير تراست
وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على تويتر «لقد جرى توقيف عمران خان في قضية قدير تراست» في إشارة الى قضية فساد. وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

وخان الذي يرغب في العودة إلى السلطة كان نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه. وأظهر شريط فيديو بثته شبكات التلفزة المحلية عشرات العناصر شبه العسكرية يدفعون خان إلى سيارة مصفحة أمام المحكمة العليا في إسلام أباد.

وقال علي بخاري محامي حزب عمران خان «عند وصولنا إلى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا»، مضيفًا «لقد ضربوه وأخرجوه». وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقًا تحسبًا لاحتمال اعتقاله «أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية»، مضيفًا أن «الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا قد دفنت».

مزاعم لا أساس لها 
قال وزير الداخلية رانا صنع الله إن خان جرى توقيفه من قبل المكتب الوطني للمساءلة، أكبر هيئات مكافحة الفساد في باكستان. وأضاف أن «توقيفه جرى وفقا للقانون»، مؤكدًا أن «المكتب الوطني للمساءلة هيئة مستقلة وليس خاضعًا لسلطة الحكومة». ولم يتضح بعد المكان الذي نقل إليه خان.

جاء توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق «مزاعم لا أساس لها» بعدما اتهم مجددًا ضابطًا كبيرًا بالتآمر لقتله. وهذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم جرت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022. ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطًا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.

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