  • Alwasat News
Atwasat

المحكمة الباكستانية العليا تأمر بإجراء انتخابات في البنجاب خلال شهر مايو.. انتصار لعمران خان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 06:03 مساء
المحكمة الباكستانية العليا تأمر بإجراء انتخابات في البنجاب خلال شهر مايو.. انتصار لعمران خان
صورة من مقطع فيديو لعمران خان في مقر إقامته في لاهور. (أ ف ب)
alwasat radio

أمرت المحكمة الباكستانية العليا، الثلاثاء، بوجوب أن تجري في مايو المقبل انتخابات محلية في البنجاب، أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان، في قرار رأت فيه المعارضة «نصرا عظيما» لزعيمها رئيس الوزراء السابق، عمران خان.

وغرقت باكستان في أزمة سياسية خطيرة منذ أطاح البرلمان خان من السلطة في أبريل 2022 بتصويت بحجب الثقة واستبدل حكومته بأخرى ائتلافية هشّة يقودها شهباز شريف، حسب «فرانس برس».

لكنّ بطل الكريكت السابق الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة يواصل مذاك الضغط على خليفته لإجراء الانتخابات التشريعية قبل الموعد النهائي المحدد لها في أكتوبر 2023، في وقت تسعى فيه حكومة شريف لتأخير هذه الانتخابات قدر الإمكان.

حل برلماني إقليمي البنجاب 
وتحقيقا لهذه الغاية عمد حزب خان، واسمه «باكستان تحريك إنصاف» (حركة العدالة الباكستانية)، في يناير إلى حل برلماني إقليمي البنجاب (وسط شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) اللذين كان يسيطر عليهما. وينصّ الدستور على وجوب أن تجري انتخابات في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل برلمان أي إقليم. 

-  الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان
-  حل مجلس البنجاب بدفع من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

لكنّ المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات تذرّعت بأسباب مالية وبالوضع الأمني المتدهور في البلاد، لتأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر، بحيث تتزامن مع الانتخابات التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.

غير أن المحكمة العليا التي وضعت يدها على هذه المسألة من تلقاء نفسها اعتبرت الثلاثاء أن تأجيل الانتخابات في البنجاب إجراء «غير دستوري وبلا أساس قانوني».

الإفراج عن الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات
وفي خلاصة حُكم اطلّعت عليه وكالة «فرانس برس» قالت المحكمة العليا: «لا الدستور ولا القانون يمنحان المفوّضية سلطة تأجيل موعد الانتخابات لما بعد 90 يوماً». وأمرت المحكمة تاليا الحكومة بالإفراج عن الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في البنجاب في موعدها المقرر في 14 مايو.

كما طلبت من حزب خان أن يرفع إليها طلبا لتنظر في قضية إجراء الانتخابات في إقليم خيبر باختونخوا. وسارع حزب خان إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا.

وقال فؤاد شودري، أحد كبار المسؤولين في حركة العدالة الباكستانية، إن هذا الحكم هو «نصر عظيم» لزعيم الحزب عمران خان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا

«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال

«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال
«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري

«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري
خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية

خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية
«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج

«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج
الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم

الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم
«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان

«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»

«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس

«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس
«أفضل شيف» | الحلقة السادسة

«أفضل شيف» | الحلقة السادسة
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان
الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان
مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار بالقوقاز الروسي
مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار بالقوقاز الروسي
الصين تعد مجددا بـ«تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء تساي وماكارثي
الصين تعد مجددا بـ«تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء تساي وماكارثي
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
المزيد
شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي
شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي...
ماكرون وشي يرفضان استخدام النووي في أوكرانيا
ماكرون وشي يرفضان استخدام النووي في أوكرانيا...
روسيا تعلن صد توغل لـ«مخربين» أوكرانيين في أراضيها
روسيا تعلن صد توغل لـ«مخربين» أوكرانيين في أراضيها...
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق......
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»...
المزيد