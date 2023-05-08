الغرب الكندي يطلب المساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة حرائق «غير مسبوقة»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد مقاطعة ألبرتا الكندية، الإثنين، لطلب مساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة حرائق «غير مسبوقة» بعدما جرى إجلاء آلاف الأشخاص وباتت قرى مهددة وتوقفت منشآت نفطية.

صباح الإثنين كان أكثر من مئة حريق غابات لا يزال نشطًا في المقاطعة، بينها 28 يعتبر «خارج السيطرة» من قبل السلطات. ويركز رجال الإطفاء على الحرائق التي تهدد المساكن. في محيط مدينة إدمونتون الكبرى كانت عدة طرقات مغلقة، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت عدة شركات نفط مثل فيرميليون انرجي وكريسنت بوينت انرجي، الإثنين، أنها اضطرت لخفض انتاجها في بعض المناطق بسبب الحرائق. وفتحت المقاطعة عدة ملاجئ للذين جرى إجلاؤهم لكن العديد منهم فروا بعربات المخيمات وتجمعوا في أماكن خالية. بعضهم أقام مع أصدقاء أو عائلاتهم مثل جيري غراينر وهو من سكان درايتون فالي على بعد 150 كلم غرب إدمونتون.

احترقت الغابات والحقول بسبب ألسنة النيران

وقال والدموع في عينيه «الجمعة، كان بامكاننا رؤية الدخان وكانت الرياح قوية». وأضاف الرجل البالغ من العمر 55 عامًا والذي يجرِ إجلاؤه للمرة الأولى «في المساء، تلقينا أول إنذار حوالى الساعة 22,00 ثم إشعار الإخلاء النهائي حوالى الساعة 11,00. أخذنا حقائبنا بسرعة للذهاب إلى منزل أصدقائنا».

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حول هذه البلدة الصغيرة التي تعد سبعة آلاف نسمة جرى إجلاؤهم بالكامل، احترقت الغابات والحقول بسبب ألسنة النيران رغم أن المنازل لم تحترق. لا يزال يحظر الدخول إلى المدينة، رغم أنه جرت السيطرة على النيران لكنها لم تخمد بالكامل.

وفي فوكس لايك بشمال ألبرتا، أتى حريق قوي على 20 منزلًا ومتجرًا ومركز شرطة. جرى إجلاء السكان عبر سفينة ومروحية.

حالة طوارئ».. ودعم عسكري

وكانت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أعلنت في مؤتمر صحفي السبت «حالة طوارئ» في المقاطعة التي تعدّ من الأبرز على صعيد إنتاج النفط.

وأوضحت أن ألبرتا «شهدت ربيعًا حارًا وجافًا، وبوجود العديد من الغابات الصغيرة، لا يتطلب الأمر سوى بضع شرارات لبدء حرائق مخيفة حقًا»، مشيرة الى أن هذه العوامل «أدت إلى وضع غير مسبوق تواجهه مقاطعتنا اليوم». وسميث التي تخوض حملة لإعادة انتخابها ستجتمع الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقالت سميث للصحفيين مساء الأحد «نعلم أن بإمكانهم تقديم دعمٍ عسكري. سنرى ما يمكنهم تقديمه من خبرات لمكافحة الحرائق وفي الهندسة».

وأتاحت بعض الأمطار الخفيفة المتفرّقة الأحد لرجال الإطفاء بلوغ نقاط كان يتعذّر الوصول إليها قبل ذلك في الجزء الجنوبي من المقاطعة، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم دائرة مكافحة حرائق الغابات في ألبرتا كريستي تاكر.

وأوضحت أن الظروف في الأجزاء الشمالية من المقاطعة لا تزال شديدة الصعوبة، مؤكدة أن «أولوياتنا كانت وستبقى دائمًا حرائق الغابات التي تهدد المجتمعات البشرية» في المنطقة.

الاحتباس الحراري يتسبب في سلسة من الظروف المناخية

وفي مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة، اضطر سكان لمغادرة منازلهم جراء حريقين خارجين عن السيطرة. وحذّرت السلطات من أن الرياح قد تزيد من شدّة الحرائق في الأيام المقبلة.

وتعرض غرب كندا خلال الأعوام الماضية لسلسلة من الظروف المناخية الشديدة تزايدت وتيرتها وحدّتها بسبب الاحتباس الحراري. وتأمل السلطات في أن يؤدي تحسن الطقس وهطول بعض الأمطار منذ الأحد إلى احتواء الوضع. لكن الظروف تبقى غير مستقرة ومن الصعب تحديد حجم الأضرار.

وأدت حرائق غابات هائلة طالت مناطق نفطية في العام 2016، إلى تعليق الانتاج وأرغمت نحو 100 ألف شخص على مغادرة منطقة فورت ماكموراي.

وفي العام 2021، سجّلت مقاطعة بريتيش كولومبيا موجات حرّ قياسية خلال فصل الصيف تسببت بمقتل أكثر من 500 شخص، إضافة إلى حرائق غابات هائلة أتى بعضها على بلدة بأكملها. وتبعت ذلك فيضانات مدمّرة وانزلاقات أرضية.