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إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق الغابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 11:17 صباحا
إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق الغابات
أشجار متضررة من حرائق بين محميتي بانف وجاسبر في مقاطعة البرتا الكندية، 9 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت مقاطعة ألبرتا في غرب كندا حالة الطوارئ، السبت، بعد اندلاع نحو 100 حريق في غابات هناك، ما أدى إلى مغادرة نحو 25 ألف من السكان منازلهم، في وضع «غير مسبوق»، حسبما أعلنت رئيسة وزراء المقاطعة.

وطلبت السلطات من آلاف السكان الآخرين الاستعداد للمغادرة في أي وقت، وسُجّل ما مجموعه 110 حرائق، أججتها رياح قوية ثلثها خارج عن السيطرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، في مؤتمر صحفي، «أعلنا حالة طوارئ في المقاطعة للحفاظ على أمن وصحة وسلامة سكان ألبرتا»، موضحة أن هذه المقاطعة الكندية وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم، «شهدت ربيعًا حارًا وجافًا، وبوجود العديد من الغابات الصغيرة، لا يتطلب الأمر سوى بضع شرارات لبدء حرائق مخيفة حقا».

«وضع غير مسبوق»
وأضافت أن كل هذه العوامل مجتمعة «أدت إلى وضع غير مسبوق تواجهه مقاطعتنا اليوم»، موضحة أن نحو 122 ألف هكتار من الأراضي احترقت وجرى إخلاء 20 بلدة.

وأوضحت سميث أن حالة الطوارئ تمنح حكومة المقاطعة «المزيد من السلطات للاستجابة للحالات القصوى»، بما في ذلك حشد قدرات إضافية والإفراج عن أموال الطوارئ.

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تفيد خريطة صادرة عن الحكومة الفدرالية بأن ألبرتا التي تشهد فترة انتخابات، ومنطقة كبيرة من مقاطعة ساسكاتشيوان المجاورة، بالإضافة إلى جزء كبير من الأقاليم الشمالية الغربية، معرضة لخطر نشوب حرائق.

ومن بين البلدات التي جرى إخلاؤها «درايتون فالي» البالغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة، والواقعة في ألبرتا على بعد 140 كيلومترًا غرب إدمونتون.

وفي فوكس لايك في شمال ألبرتا دمر حريق كبير 20 منزلاً، ومتجراً واحداً، ومركزا للشرطة، وجرى إجلاء السكان بواسطة قوارب وطائرات مروحية.

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