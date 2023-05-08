مقتل ستة أشخاص على الأقل إثر وقوع حرائق غابات بشرق روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع حرائق غابات في موسكو.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلا عن عاملين في مجال الصحة، القول إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة كورجان في سيبيريا، كما أصيب 14 آخرون، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأتت الحرائق على أكثر من 40 منزلا، كما جرى إجلاء عدة قرى.

امتداد حرائق الغابات

وذكرت السلطات في منطقة تيومين في سيبيريا أيضا أن رجلا 49 عاما، توفى أثناء محاولته مكافحة حريق في قريته.

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كما امتدت حرائق الغابات في منطقة سفيردلوفسك اوبلاست في الأورال، التي تغطي أكثر من 54 ألف هيكتار، وفقا لأحدث تقرير.

ويشار إلى أن حرائق الغابات تندلع في روسيا ما بين فصلي الربيع والخريف، ويفاقمه التغير المناخي.