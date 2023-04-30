السلطات الكولومبية تطالب بإخلاء المناطق القريبة من بركان نشط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المناجم الكولومبية في بيان إنه كانت هناك أخيرًا «زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي»، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من «ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع».

وأوصت السلطات في كولومبيا السبت سكان بلدات قريبة من بركان نشط يصدر هديرًا بإخلائها تحسبًا لثوران محتمل. وقال مكتب إدارة الكوارث إنه يعتزم إخلاء المناطق المأهولة التي تقع على بعد 15 كيلومترًا من الفوهة الرئيسية لبركان نيفادو ديل رويز الذي يتكون من ثلاث فوهات في جبال الأنديز الكولومبية، بحسب «يورو نيوز».

وسُجل تزايد للنشاط الزلزالي في البركان الذي تسبب ثورانه العام 1985 بمقتل 25 ألف شخص في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها كولومبيا.

«زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي»

وقالت وزارة المناجم الكولومبية في بيان إنه كانت هناك أخيرًا «زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي»، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من «ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع».

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ويعد هذا البركان العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 5.300 متر في غرب كولومبيا واحدًا من سلسلة براكين تشكل حزام النار في حوض المحيط الهادئ الذي يتميز بالبراكين النشطة والزلازل المتكررة.

وفي 13 نوفمبر 1985 تسببت الحرارة المرتفعة الناجمة عن ثوران البركان بإذابة الثلوج التي تكسو الجبال حوله، ما أدى إلى تشكل سيول من الطين طمرت بلدة أرميرو وأهلكت نصف سكانها البالغ عددهم 50 ألف نسمة.