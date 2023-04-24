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فرنسا تدعو سفير الصين إلى «الالتزام بالمواقف الرسمية» لبكين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 06:50 مساء
فرنسا تدعو سفير الصين إلى «الالتزام بالمواقف الرسمية» لبكين
مقر وزارة الخارجية الفرنسية. (الإنترنت)
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وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين انتقادات لسفير الصين في باريس إثر تصريحاته التي شككت في سيادة دول منبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق، وشدد على أن حدود تلك الدول «لا يمكن المساس بها».

وقال ماكرون للصحافيين على هامش مشاركته في قمة ببلجيكا «أعتقد أنه لا يجب على دبلوماسي استخدام هذا النوع من العبارات»، وفق «فرانس برس».

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الصيني في باريس وطلبت منه أن «يلتزم بالمواقف الرسمية لبلده في تصريحاته العلنية».

 غير المقبول التشكيك في احترام السيادة والاستقلال
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغ السفير لو شاي «بأنه من غير المقبول التشكيك في احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول، والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الملزِمة للجميع».

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وأكدت الصين في وقت سابق الإثنين أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق «دولًا ذات سيادة»، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس شكك فيه بسيادة هذه البلدان، تنديدًا واسعًا في أوروبا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين «تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفياتي».

وكان السفير الصيني في فرنسا لو شاي اعتبر ردًا على سؤال لمحطة «أل سي إي» الاخبارية الفرنسية مساء الجمعة حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، أن الجمهوريات السوفياتية السابقة لا تتمتع بالسيادة.

ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي
وقال إن هذه الدول «ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها كدول ذات سيادة». وأثارت التصريحات انتقادات ليس فقط في أوكرانيا التي غزتها روسيا اعتبارًا من فبراير 2022، بل أيضًا في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي أصبحت دولًا مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991.

وقالت الناطقة ماو نينغ «تحترم الصين سيادة كل الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وتدعم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه». وأوضحت «بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كانت الصين من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية».

وكانت تصريحات السفير استتبعت ردًا من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبرها «غير مقبولة»، مؤكدًا أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يفترض أن هذه التصريحات تمثل موقف الصين الرسمي».

وشددت الناطقة الصينية على أنه «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، لطالما تمسكت الصين بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية».

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