الصين تقدم شكوى لدى سيول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين الأحد أنها قدمت شكوى لدى سيول على خلفية تصريحات الرئيس يون سوك يول، «الخاطئة» حول تايوان، في وقت يشتدّ الخلاف الدبلوماسي بين الجارين الآسيويين.

وتبادلت بكين وسيول انتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة «رويترز»، مع يون في وقت سابق هذا الشهر اعتبر فيها التوتر بين الصين وتايوان «مسألة دولية» على غرار كوريا الشمالية، ملقيا مسؤولية التوتر المتصاعد على «محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادة الجزيرة ولو بالقوة إن لزم الأمر.

تصريحات يون «مرفوضة تماما»

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، الطلب من مساعد وزير الخارجية سون ويدونغ الخميس، تقديم شكوى لدى السفير الكوري الجنوبي على خلفية تصريحات يون.

وقال سون للسفير إن تصريحات يون «مرفوضة تماما»، وعبر عن «استياء عميق»، وفق الوزارة.

ويأتي البيان الصيني قبيل زيارة دولة سيجريها يون إلى الحليف الرئيسي الولايات المتحدة، التي تقول بكين إنها تسلح تايوان وتشجع المسؤولين السياسيين المؤيدين للاستقلال.

وقال سون إن قضية تايوان مسألة «تخص الصينيين ولا يمكن السماح لأي قوة بالتدخل»، داعيا سيول «للالتزام بمبدأ صين واحدة، والحذر في الكلام والأفعال المتعلقة بالمسألة التايوانية».

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وفي وقت سابق انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، تصريحات يون، مشيرا إلى «حقيقة عالمية معروفة»، مفادها أن مسألة تايوان لا تُقارن بالتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ودفعت تلك التصريحات بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس لانتقاد الصين على ما اعتبرته «عدم لياقتها الدبلوماسية الكبيرة».

تصاعد التوتر في مضيق تايوان في السنوات الماضية، وأجرت الصين في وقت سابق هذا الشهر مناورات عسكرية في أعقاب زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين للولايات المتحدة.