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لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته في أميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:11 صباحا
لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته في أميركا اللاتينية
لافروف يلتقي رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا ونائبته روساريو موريو في العاصمة ماناغوا، 19 أبريل 2023، (ا ف ب)
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأربعاء إلى هافانا قادما من نيكاراغوا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، في إطار جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية.

ويلتقي لافروف الخميس رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل الذي أعيد انتخابه الأربعاء، ووزير الخارجية برونو رودريغيز باريلا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة «فرانس برس».

- وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة في أميركا اللاتينية

وقام لافروف الأربعاء بزيارة خاطفة إلى ماناغوا استمرت أربع ساعات غادر بعدها إلى كوبا في آخر محطة من جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية قادته أولا إلى البرازيل وفنزويلا.

وقال لافروف في تصريح متلفز قبل أن يغادر نيكاراغوا «الغربيون تحت رعاية دول مثل الولايات المتحدة (...) يحاولون نشر هيمنتهم من خلال صراعات كما في أوكرانيا».

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