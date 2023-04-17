وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة في أميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولة في أميركا اللاتينية اليوم الإثنين، بزيارة إلى البرازيل.

وأفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، بأن لافروف سيلتقي مسؤولين بارزين، وسيجري محادثات مع وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، في إطار برنامج الزيارة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كما سيزور وزير الخارجية الروسي فنزويلا ونيكاراجوا وكوبا، خلال جولته المقررة في الفترة من 17 وحتى 21 من إبريل.

فنزويلا ونيكاراجوا وكوبا ضمن برنامج الزيارة

وكان لافروف، ذكر في مقال لوسائل إعلام برازيلية وكوبية نشرته وزارة الخارجية في موسكو الخميس الماضي، إنه يعتزم زيارة البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا، مضيفا أن بلاده تدعو إلى تعزيز التعاون بين موسكو وأميركا اللاتينية «على أساس الدعم المتبادل والتضامن ومراعاة مصالح كل منهما للآخر».

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وأشار لافروف إلى ارتفاع الصادرات الروسية من القمح إلى المنطقة العام الماضي بنسبة 48.8%، كما زادت شحنات الأسمدة والمنتجات البترولية.

وتحرص روسيا على تشكيل تحالفات في أجزاء أخرى من العالم في مواجهة العزلة والعقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب حرب أوكرانيا.

ولطالما يشير لافروف نفسه، فيما يتعلق باتصالات روسيا في القارة الأفريقية، وفي آسيا والهند، إلى أن البلاد لا يزال لديها العديد من الأصدقاء بغض النظر عن الصراع مع أوكرانيا، وتهدف هذه الرحلة إلى تأكيد ذلك.