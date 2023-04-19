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البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 08:22 مساء
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أنظمة دفاع جوي أميركية. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتّحدة سترسل قريبا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان- بيار، خلال مؤتمر صحفي روتيني، إن هذه الشحنة الجديدة ستضم ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن البنتاغون سيقدّم مزيدا من التفاصيل، حسب «فرانس برس».

أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز «باتريوت»
يتزامن هذا الإعلان مع تسلم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز «باتريوت»، ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز «AMX-10».

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وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على «تويتر»: «أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا اليوم، لأنّ أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) وصلت إلى أوكرانيا»، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على «الوفاء بوعودها».

تزويد كييف بالدبّابات
بالإضافة إلى أنظمة «باتريوت»، يخطّط الغرب لتزويد كييف بالدبّابات لمساعدتها في شنّ هجوم مضادّ في الأشهر المقبلة، لاستعادة الأراضي التي احتلت في الشرق والجنوب.

من جانبها، ندّدت موسكو مرارا بتدخل واشنطن، معتبرة أن «الناتو» بقيادة الولايات المتحدة، يشنّ حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

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