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موسكو للسفيرة الأميركية: أي نشاط تخريبي في روسيا سيجري قمعه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 08:19 مساء
موسكو للسفيرة الأميركية: أي نشاط تخريبي في روسيا سيجري قمعه
مبنى وزارة الخارجية الروسية (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت روسيا، الثلاثاء، السفيرة الأميركية «لين تريسي» من أن موسكو ستقمع أي محاولة «للتحريض على الفتنة» في البلاد، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه «جرى التشديد على أن أي خطوات للجانب الأميركي ترمي إلى التحريض على الفتنة والعداوة في المجتمع الروسي ستُقمع بشدة، وكذلك استخدام البعثة الدبلوماسية للتغطية على أنشطة تخريبية»، مضيفة أن تريسي جرى استدعاؤها على خلفية «تصريحات استفزازية دعمت فيها» المعارض فلاديمير كارا-مورزا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها الداخلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت موسكو أنها استدعت سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا، بعدما اتهمت بلدانهم بـ«التدخل» بشؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته وكالات أنباء روسية، إنها استدعت السفراء الثلاثة، الذين نددوا الإثنين بالحكم بالسجن 25 عامًا للمعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا: «لتدخلهم بالشؤون الداخلية لروسيا ولقيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي».

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