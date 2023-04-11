  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 05:20 مساء
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
طائرات مقاتلة من طراز إف 16. (الإنترنت)
alwasat radio

وزير الدفاع الأوكراني يناشد الطيارين الدوليين الذين يعرفون كيفية قيادة طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» للمساعدة في الحرب.

ناشد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الطيارين الدوليين الذين يعرفون كيفية قيادة طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» للمساعدة في الحرب. وقال ريزنيكوف: «إذا كان هناك طيارون يعرفون كيف يقودون طائرات (إف 16) ومستعدون للمشاركة في الحرب، فإننا مستعدون لفتح الباب»، حسب «سكاي نيوز».

طائرة مقاتلة شديدة المناورة
وتطلب أوكرانيا من الحلفاء تزويد طائرات «إف 16» الأميركية الصنع منذ أشهر، على الرغم من أنه حتى الآن لا يُعتقد أنه تم التبرع بأي منها. واستبعدت واشنطن إرسال تلك الطائرات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، قائلة إن الأمر سيستغرق 18 شهرا على الأقل.

- البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر الإنترنت
- زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت

وتتميز طائرة «إف 16» بأنها طائرة مقاتلة شديدة المناورة، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 1200 ميل في الساعة.

 البيت الأبيض: تقديم مقاتلات «إف 16» لأوكرانيا أمر غير مطروح
وقبل أسابيع، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن تقديم مقاتلات من طراز «إف 16» لأوكرانيا، أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ليس ثمة تغيير في نهج واشنطن بشأن هذه المسألة.

وتسعى أوكرانيا جاهدة لأن تقنع حلفاءها الغربيين بتقديم المزيد من الدعم النوعي، لأجل مساعدتها على التصدي للجيش الروسي الذي أطلق عمليات عسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ووافقت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الشهر الماضي، على «تدريب الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16»، فيما وجده البعض حينها تحولا في الموقف الأميركي حيال المضي قدما في تسليح أوكرانيا بهذا النوع المتطور من المقاتلات التي تستطيع تغيير الأوضاع الميدانية عبر التصدي للمقاتلات الروسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت
كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن

بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين ...
البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر الإنترنت
البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر الإنترنت
موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولة إحداث «تمرد مسلح» على أراضيها
موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولة إحداث «تمرد مسلح» على أراضيها
رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»
رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»
كوريا الجنوبية: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة «مزور»
كوريا الجنوبية: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ......
المزيد
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف ......
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا...
كوريا الجنوبية: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة «مزور»
كوريا الجنوبية: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة......
رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»
رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»...
المزيد