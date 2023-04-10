تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم «تي سي جي أناضول» (بالصور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتأهب سفينة «تي سي جي أناضول» اليوم الإثنين، لتعزيز ترسانة القوات البحرية التركية، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

و«تي سي جي أناضول»، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) متعددة الأغراض، بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول، ويوجد في العالم 12 دولة فقط لديها سفن بهذا الحجم، وفق «يولاو نيوز».

تم إطلاق السفينة في مايو 2019، وبدأت اختبارات القبول البحرية في يونيو 2022. ليتم تسليمها اليوم من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية إلى قيادة القوات البحرية، وذلك في حفل حفل حضره الرئيس رجب طيب إردوغان. وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وقد شاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات من جامعات ومراكز أبحاث تركية.

الأولى من نوعها في العالم

تزيد سفينة «تي سي جي أناضول» من قوة البحرية التركية وتعزز من قوة الردع، وصممت كحاملة للمسيرات الهجومية، لتكون الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة لنقل العتاد العسكري.

وتتمتع حاملة طائرات «تي سي جي أناضول» بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المُحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

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وستكون أول سفينة مخصصة للطائرات بدون طيار في العالم ولهذا السبب بدأ تطوير طائرة بدون طيار مع أجنحة قابلة للطي كي تهبط على السفينة بسهولة.

قدرات صناعية تركية

وتظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام التعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

كما أنها مزودة أيضا بنظام المجس الليزري للتحذير، ونظام الدفاع التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة الملاحة، ونظم مشاركة المعلومات. بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

مواضفات حاملة الطائرات «تي سي جي أناضول»

ويبلغ طول حاملة الطائرات «تي سي جي أناضول» 231 متراً وعرض 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة. بحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة «تي سي جي أناضول» قطع مسافة تسعة آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال أربع مركبات إنزال ميكانيكية في آنٍ واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة. وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، وست ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ «تي سي جي أناضول» استيعاب ربض 10 مروحيات و11 مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223 عنصراً.

تدشين أول حاملة تركية «تي سي جي أناضول». (الإنترنت)

تدشين أول حاملة تركية «تي سي جي أناضول». (الإنترنت)

تدشين أول حاملة تركية «تي سي جي أناضول». (الإنترنت)