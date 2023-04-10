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تركيا: اجتماع رباعي لتعزيز العلاقات مع دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 08:13 مساء
تركيا: اجتماع رباعي لتعزيز العلاقات مع دمشق
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (الإنترنت)
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 قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو اليوم الإثنين إنه قد يجري مشاورات مع نظرائه في روسيا وإيران وسورية في أوائل مايو ضمن محاولات موسكو التوسط لإحداث تقارب بين الحكومتين التركية والسورية.

ودأبت تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي على تقديم دعم للمعارضة السياسية والمسلحة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاماً وأرسلت قواتها إلى مناطق شاسعة في شمال البلاد، وفق وكالة رويترز.

موسكو تستضيف اجتماعا رباعيا في مطلع مايو
وقال شاوش أوغلو لقناة إيه خبر التلفزيونية «سينعقد الاجتماع على الأرجح في أوائل مايو في موسكو»، مضيفاً أنه قد ينبثق منه اجتماع رئاسي. وأجرى وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات في موسكو في ديسمبر كانون الأول وهي الأرفع بين البلدين منذ بدء الحرب.

ودعمت روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، المصالحة بين دمشق وأنقرة. لكن دمشق تطالب بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي السورية من أجل عودة العلاقات لطبيعتها.

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