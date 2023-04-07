«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، من أن نحو مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، سيكونون عرضة هذه السنة لسوء تغذية حاد في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، دول منطقة الساحل التي تواجه هجمات مسلحة.

وقالت (يونيسف)، في بيان اليوم، إن «حوالى 970 ألف طفل»، معنيون بهذا الأمر في هذه الدول الثلاث الفقيرة والحدودية التي تعاني من انعدام الأمن، بحسب وكالة «فرانس برس».

والنيجر هي الدولة الأكثر عرضة لذلك حيث يتوقع أن يصل عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد فيها هذه السنة إلى 430 ألفا، وأوضحت يونيسف «لقد انخفض العدد بنحو 60 ألف طفل عن العام 2022، في تراجع يمكن أن ينسب إلى التعبئة القوية لحكومة النيجر واليونيسف وشركائها».

«مواطن الضعف تزداد»

في المقابل، من المتوقع أن يزيد سوء التغذية الحاد في مالي بنسبة 18,4% هذه السنة، ليطال 367 ألف طفل.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف لغرب ووسط افريقيا ماري بيار بوارييه في البيان، إن «انعدام الأمن والنزاعات المتزايدة يعنيان أن مواطن الضعف تزداد في المنطقة، وأنه من الصعب بشكل متزايد مساعدة المجتمعات في المناطق المعزولة» التي تواجه هجمات مسلحة.

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وتؤثر زيادة انعدام الأمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية أيضا، على نوعية النظام الغذائي للأطفال في منطقة الساحل، حيث يعاني 82% من الأطفال أساسا (6- 23 شهرا)، من وضع فقر غذائي ما يعني أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من النظام الغذائي الذي يحتاجونه كما أوضحت «يونيسف».

وتدعو يونيسف الحكومات إلى «وضع تغذية الأطفال في المقام الأول للأولويات الوطنية»، وإلى «زيادة الاستثمارات الوطنية في الوقاية والكشف المبكر وعلاج سوء التغذية».